7 coisas que deve saber sobre a menopausa

1 – O que é? A menopausa é o nome dado ao momento em que a mulher deixa de ter o período menstrual e que os seus ovários deixam de produzir estrogénio e progesterona. Quando começa a menopausa, a mulher deixa de conseguir engravidar.

2 – Quais os sintomas? Os mais comuns são “falta de sono, afrontamentos, suores noturnos, secura vaginal, dores no ato sexual, mudanças de humor e o aumento de infeções urinárias e/ou vaginais”. Estes sintomas podem durar meses ou anos.

3 – Quais os sintomas mais raros? A ginecologista Nina Ali disse ao site canadiano que em alguns casos as mulheres entram em depressão e começam a não ter vontade de fazer sexo. “Existem casos de dores nas articulações, mudanças na pele e excesso de peso”, acrescenta.

4 – É preciso respirar: Algumas mulheres recorrem à respiração controlada e à meditação para controlar os afrontamentos.

5 – Mantenha-se saudável: É necessário continuar a fazer exercício físico durante a menopausa – isso irá ajudar a manter a densidade óssea, a massa muscular e o metabolismo estável. Para além disso, deve consumir alimentos ricos em cálcio, de forma a continuar a ter ossos saudáveis.

6 – Mantenha-se fresca: Para aguentar melhor os afrontamentos, tente estar sempre em locais frescos e arejados, com uma roupa confortável e suave.

7 – As diferenças entre a menopausa e o resto: É importante estar atenta ao seu corpo, já que os sintomas associados à menopausa podem também estar relacionados com outras doenças – os afrontamentos podem estar ligados a uma disfunção na tiroide, efeitos secundários de um medicamento, stress ou febre. Para as mulheres mais novas, os suores noturnos podem estar relacionados com uma infeção, um linfoma ou leucemia.