"Obrigar uma criança a dar um beijo a alguém não é educar" | FOTO

Dália Madruga sai em defesa do professore universitário que defende que obrigar uma criança a beijar os avós é uma "violência"

Dália Madruga reagiu esta quinta-feira à polémica que tem tomado conta das redes sociais: obrigar as crianças a beijar os avós é ou não uma violência?

Daniel Cardoso tem estado no centro de muitas discussões nas redes sociais. Em causa estão as suas declarações no programa ‘Prós e Contras’, na RTP1, sobre o consentimento sexual.

"É preciso falar de educação de forma concreta. A educação é quando a avozinha ou o avozinho vai lá a casa e a criança é obrigada a dar o beijinho à avozinha ou ao avozinho. Isto é educação, estamos a educar para a violência sobre o corpo do outro e da outra desde crianças. Obrigar alguém a ter um gesto físico de intimidade com outra pessoa como obrigação coerciva é uma pequena pedagogia que depois cresce." Esta foi a frase que Daniel, doutorado em ciências da comunicação e professor universitário, disse no programa e que tanta gente chocou.

Hoje, a atriz, que se encontra em las Vegas de férias, decidiu reagir à polémica: “Ora vamos lá ver, obrigar uma criança a dar um beijo a alguém não é educar! E usar a vida pessoal de uma pessoa para contrapor a sua opinião é muito mais que estupidez, é ignorância!”, escreveu Dália Madruga numa InstaStory, fazendo referência aos insultos de que o professor universitário foi alvo.

“Ainda a semana passada estava tudo a partilhar vídeos do provável novo presidente do Brasil, muito indignados, e esta semana estão a ser iguais. Vamos lá pensar um bocadinho antes de seguir o rebanho, isto das redes sociais tem muito que se lhe diga”, acrescentou.