Atores brasileiros elogiam António Costa: “É gente fina” | FOTO

Esse primeiro ministro de Portugal é gente fina!!! António Costa!!! Max convidou ele para andar de veleiro e ele aceitou... ⛵️😂 Conversa boa no Príncipe Real... 🇵🇹 #tapas52

A post shared by Thiago Rodrigues (@euthiagorodrigues) on Oct 17, 2018 at 4:46pm PDT