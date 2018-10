Greve dos enfermeiros termina com manifestação nacional

O protesto dos enfermeiros que marcou a semana termina esta sexta-feira com uma manifestação nacional em Lisboa e uma concentração à porta do Ministério da Saúde. Durante, a greve de seis dias afetou vários serviços.

A manifestação está marcada para as 14h00, no Campo Pequeno, em Lisboa, e está prevista seguir até ao Ministério da Saúde.

Desde o dia 10 de outubro que os enfermeiros estão em greve. A exigência não é nova: querem uma proposta negocial da carreira de enfermagem que vá ao encontro das expectativas dos profissionais e dos compromissos assumidos pelo Ministério da Saúde, ou seja a definição das condições de acesso às categorias, a grelha salarial, os princípios do sistema de avaliação, o regime e organização do tempo e as condições e critérios a aplicar aos concursos. A adesão à greve nestes cinco dias ultrapassou sempre os 60%

A greve acabou por apanhar a remodelação do governo e a saída de Adalberto Campos Fernandes. No entanto, essa alteração não interrompeu o protesto. O ex-ministro disse, no primeiro dia de greve, que o governo tem “uma vontade enorme” de chegar a um entendimento com os enfermeiros, chegando mesmo a considerar a reivindicação dos profissionais justa.

A greve foi convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, pelo Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira, pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal e pela Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros.