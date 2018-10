Barco à deriva em Caminha é rebocado para Vigo

Está a ser rebocado para Vigo, em Espanha, o barco que estava à deriva ao largo de Vila Praia de Âncora, em Caminha. Segundo informações da Marina, a operação começou às 8h00.

O processo de reboque está dependente da velocidade a que os trabalhos decorram, no entanto, segundo o comandante Fernando Fonseca, porta-voz e relações públicas da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional, disse à Lusa que a operação “irá certamente demorar o dia todo, podendo entrar pela madrugada”.

Quanto aos dez tripulantes da embarcação de pesca “Vila do Infante”, o porta-voz avança que “estão bem e tranquilos”.

Esta quinta-feira o barco ficou sem energia a cerca de 160 quilómetros oeste do concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo. Segundo comunicado do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, a tripulação é constituída por cinco cidadãos de nacionalidade indonésia e cinco portugueses.