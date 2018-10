PSP deixa alerta: Fugitivos “são considerados perigosos e poderão estar armados”

O porta-voz da Polícia de Segurança Pública, Alexandre Coimbra, deixou o aviso de que os três homens que fugiram, esta quinta-feira à tarde, do tribunal no Porto, são perigosos e podem estar armados.

Alexandre Coimbra explicou que quem os avistar deverá contactar de imediato as autoridades e evitar interação com qualquer um deles.

"São três indivíduos, dois com 34 anos e um com 20 anos de idade, são considerados perigosos. São indivíduos já com um passado criminal e, portanto, o que a PSP apela é que caso sejam vistos sejam de imediato contactadas as autoridades", afirmou o porta-voz da PSP.

Os dois irmãos gémeos conseguiram fugir ontem do tribunal, tendo sido vistos pela última vez a apanhar um táxi, já no esterior do edifício onde fica o Tribunal de Instrução Criminal no Porto.

Recorde-se que os dois irmãos gémeos e um sobrinho foram detidos na quarta-feira por assaltos violentos a idosos no Grande Porto.

A fuga terá sido planeada ainda nas instalações da PSP, enquanto aguardavam a ida ao Tribunal de Intrução Criminal para o primeiro interrogatório, onde ficariam a conhecer as medidas de coação que lhes seriam aplicadas.

A PSP já admitiu que houve uma "falha" que permitiu que os três homens conseguissem fugir. E o caso está já a ser investigado.

"O Comando do Porto já abriu uma averiguação relativamente às circunstâncias em que ocorreu esta fuga e, portanto, para já também é prematuro avançar se foram ou não cumpridos os protocolos. O que sabemos é que para ter havido esta fuga terá havido uma falha. São essas circunstâncias que estamos a tentar apurar e logo que sejam conhecidas divulgaremos", adiantou Alexandre Farinha à TSF.