Simpsons voltam a acertar previsão

Os Simpsons voltam a fazer uma previsão certeira. Há 13 anos no episódio chamado “Midnight Rx”, a família amarela da Fox previu a legalização do uso de canábis para fins recreativos, que foi esta semana tornada oficial.

Nesse episódio, Homer, o avô Simpson, Apu e Ned Flanders vão ao Canadá à procura de medicamentos para vender nos Estados Unidos porque estes se tinham tornado demasiado caros. É aí que aparece o Ned Canadiano que oferece um charro que tinha no bolso ao vizinho de Homer. “É legal aqui”, diz esta nova personagem.

O uso recreativo de canábis foi legalizado esta quarta-feira e, logo no dia seguinte, muitas lojas esgotaram os sues stocks.

O historial de previsões dos Simpsons tem vindo a aumentar. Em 2003 a família amarela previu o encerramento em massa das lojas da Toys R Us, em 2010 a eleição de Donald Trump – com o momento da descida nas escadas rolantes precisamente igual ao que aconteceu na realidade. Previram ainda a epidemia de ébola e a polémica com carne de cavalo.

No entanto há uma mancha nas previsões: Num episódio Homer vai ver o jogo que coloca frente a frente as duas melhores equipas do mundo: Portugal e México. No entanto, no mundial da Rússia, Portugal não conseguiu passar dos oitavos de final.