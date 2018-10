Mãe e filho mortos depois de desentendimento familiar

Duas pessoas morreram esta sexta-feira na sequência de um desentendimento entra mãe e filho em Kirchheim na der Weinstrasse, na Alemanha.

Segundo a Associeated Press, a mulher terá chamado a polícia ao apartamento alegando que o filho estava a ter um “episódio psicótico”. A mãe, que acabou por ser uma das vítimas mortais, disse ainda às autoridades que o filho, de 25 anos, estava sob efeito de drogas e tentava atacá-la.

As autoridades, quando chegaram ao local, depararam-se com um homem que usava uma tesoura com arma branca. Dois polícias foram esfaqueados pelo jovem.

"A polícia chegou ao local, onde o filho atacou os agentes com tesouras. Como resultado, ele foi morto", disse o Procurador-chefe, Hubert Ströber ao jornal alemão Bild. A polícia disparou sobre o agressor, que morreu na sequência dos ferimentos. A mãe também acabou por falecer mas ainda não foram determinadas as causas da morte.

