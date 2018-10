Jair Bolsonaro aparece em vídeo com camisola do FC Porto vestida | VÍDEO

O candidato à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro, surge num vídeo com a camisola do FC Porto vestida.

O vídeo foi partilhado através da própria conta do Twitter do candidato brasileiro. No entanto, apesar de as imagens estarem agora a circular, dizem respeito ao ano passado.

Nas imagens, o candidato do Partido Social Liberal aparece sentado ao lado do filho, Flávio, e de um jornalista.

Recorde-se que Jair Bolsonaro está a liderar as sondagens que o colocam a vencer, muito possivelmente, a segunda volta das eleições presidenciais do Brasil.