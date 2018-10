Falha no YouTube gera aumento de visitas em site pornográfico

Acessos no PornHub dispararam

A plataforma de vídeos mais usada do mundo teve uma falha, e quem beneficiou foi um site de pornografia.

Na quarta-feira passada o site do YouTube esteve em baixo, enquanto tudo não foi resolvido, as visitas do site PornHub aumentaram 21%.

Os problemas no YouTube verificaram-se essencialmente em regiões como os EUA, Brasil, Japão, partes da Austrália, sudeste asiático e Europa ocidental, o que segundo os dados do PornHub, gerou milhões de visualizações de páginas, números acima do habitual para aquela hora.