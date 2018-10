Allegri: "Cristiano Ronaldo está sereno, a trabalhar com seriedade"

Massimiliano Allegri falou sobre Cristiano Ronaldo num momento em que o internacional português vive um período conturbado fora de campo, depois de ter sido tornada pública uma acusação de uma alegada violação cometida nos EUA em 2009.

O técnico da Juventus, que já havia destacado a "força mental" do jogador, voltou a elogiar o craque português, garantindo que o avançado está totalmente concentrado, "sereno" e a trabalhar "com seriedade".

"O Cristiano está muito sereno, a trabalhar com seriedade. Sobre o resto são coisas pessoais que não devo comentar, nem vou comentar. Está bem integrado e a trabalhar muito bem, com grande humildade. Trouxe ainda mais sentido de responsabilidade que esta equipa sempre teve. Quanto aos golos, isso ele faz melhor do que todos. Este ano está a fazer muitas assistências, não apenas golos", declarou na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Génova, agendado para este sábado.

A Juventus, líder absoluta da prova (8 jogos/8 vitórias) recebe amanhã o Génova, 12.º classificado, em jogo referente à nona jornada do campeonato italiano.

"Temos de ter humildade, trabalhar e pensar jogo a jogo. Muita moral tira-nos energia. É um momento importante, se pensamos em vencer antes de jogar, falhamos. O primeiro jogo depois a paragem é perigoso, o Génova vai fazer um jogo muito agressivo. Temos de correr e usar a cabeça, além da técnica que temos", continou o técnico bianconero.

Depois de uma paragem de duas semanas, devido aos compromissos das seleções, a Serie A está de regresso.

Cristiano Ronaldo soma neste momento quatro golos em oito jogos e vai tentar engordar a sua conta pessoal já amanhã, contra a equipa que conta, de resto, com o melhor marcador, até o momento, da Liga italiana.

Com 9 golos (em 7 jogos), o avançado polaco Krzysztof Piatek segue a liderar a lista de melhores marcadores em Itália, tendo sido, por essa razão, um dos destaques feitos por Allegri nesta conferência de imprensa.

"É um catalisador de bolas na área, a bola chega onde ele está", destacou Allegri.