Combustíveis devem baixar na próxima semana

A descida do preço do petróleo e o aumento do valor do euro face ao dólar são os principais responsáveis

A próxima semana traz uma boa notícia: os preços dos combustíveis devem descer e pode ser a maior queda desde fevereiro deste ano.

Esta queda nos preços dos combustíveis reflete a evolução dos preços das matérias-primas e o cambial no mercado internacional. No entanto, apesar de tanto o gasóleo como a gasolina descerrem, a queda mais acentuada deve sentir-se no gasóleo que deverá descer até dois cêntimos por litro.

Tendo em conta os valores atualmente praticados, disponíveis no site da Direção-geral de Energia e Geologia, o preço por litro do gasóleo deverá atingir os 1,415 euros.

Na gasolina a descida deverá rondar os 1,5 cêntimos por litros, o que significa que o preço irá rondar dos 1,583 euros por litro.

Se por um lado as descidas dos preços do petróleo e derivados, justificada pelo aumento das reservas norte-americanas, são responsáveis pela descida do custo do gasóleo e da gasolina, por outro lado também o aumento do valor do euro face ao dólar foi também um fator.

Esta será a maior descida do preço do combustível desde fevereiro, tendo-se registado subidas em quase todas as semanas.