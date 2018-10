Governo não responsabiliza PSP pela fuga dos assaltantes

Os três suspeitos fugiram esta quinta-feira do Tribunal de Instrução Criminal do Porto

Isabel Oneto, secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, disse, esta sexta-feira, que os três assaltantes que fugiram na noite de quinta-feira estavam à guarda do tribunal. “Tanto quanto sei a PSP fez o seu trabalho”, afirma.

“Eles estavam já à ordem do Tribunal, portanto, a partir daí ultrapassa aquilo que é a nossa responsabilidade. Sobre isso não me pronunciarei”, disse a secretária de Estado, citada pela TSF.

A PSP já tinha anunciado que já começou a fazer uma averiguação interna para perceber como foi possível aos três homens fugirem do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, havendo a possibilidade de ter existido uma falha.

Os três suspeitos – dois irmãos gémeos de 35 anos e um sobrinho de 25 anos – foram detidos esta quinta-feira em flagrante delito por assaltos violentos a idosos na região do Grande Porto. No entanto, os suspeitos conseguiram fugir do tribunal depois de um juiz de instrução lhes ter decretado prisão preventiva.

A PSP lançou um apelo à população pedido que seja “dado conhecimento imediato às autoridades policiais”, caso algum dos suspeitos seja avistado. Avisou ainda que os três indivíduos são perigosos, estão “potencialmente” armados e que os cidadãos não devem tentar interagir com eles.