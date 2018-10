“Achei que melhor completava o meu próprio saber”, diz ministro do Ambiente

João Galamba foi nomeado secretário de Estado da energia pelo ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes. Esta sexta-feira, o ministro justificou a razão pela qual passou a pasta da energia para as mãos do socialista, afirmando que este completa ”o próprio saber” de Matos Fernandes.

O ministro foi questionado, à margem do financiamento do projeto WindFloat – aquele que vai ser o primeiro parque eólico flutuante – que era um projeto do antigo secretário de Estado Jorge Seguro Sanches, o porquê da saída deste e da nova aquisição: João Galamba.

Para o ministro, esta questão teve “falta de sentido”, mas acrescentou: “Sou eu o novo ministro que tem essa pasta. Escolhi o secretário de Estado que achei que melhor completava o meu próprio saber, foi o Dr. João Galamba, com todo o respeito pelo trabalho que foi feito pelo nosso antecessor, Jorge Seguro Sanches”.

O novo secretário de Estado não prestou qualquer tipo de declarações.

Matos Fernandes já tinha sido questionado sobre a sua escolha, na quarta-feira, quando os dez novos secretários de Estado foram recebidos por Marcelo Rebelo de Sousa.