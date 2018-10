Parlamento aprova voto de solidariedade para com as populações afetadas pela tempestade Leslie

Tempestade passou por Portugal no sábado passado e causou vários estragos em diversas zonas do país

Esta sexta-feira, o parlamento foi unânime na aprovação de um voto de solidariedade para com as populações que foram afetadas pelo mau tempo do fim de semana passado.

A passagem da tempestade Leslie provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados, e originou mais de 2.000 ocorrências comunicadas à Proteção Civil.

Recorde-se que na Figueira da Foz, as rajadas de vento chegaram a atingir praticamente os 180 quilómetros por hora no sábado à noite - valor mais elevado registado em Portugal, segundo dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).