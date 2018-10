"A fé é que nos salva”. Bombeira pede ajuda para salvar filho com cancro

Marlene Pereira é a mãe de um jovem de apenas 16 anos que tem um tumor maligno no testículo esquerdo, e está a pedir ajuda nas redes sociais para poder pagar as despesas da doença do filho. "A fé é que nos salva. Acredito que o meu menino vai ficar bem, mas tem sido muito difícil".

A mulher é bombeira e trabalha na corporação de Amarante, mas recebe agora mensalmente cerca de 300 euro, uma vez que teve de pedir baixa médica para poder acompanhar o filho.

Nas redes sociais fez um apelo a todas as pessoas por não conseguir suportar as despesas. "O meu filho aparentemente era saudável e, de um momento para o outro, descobriu-se este tumor que lhe apanhou a parte linfática", explicou ao Correio da Manhã, lembrando que tem um outro filho, mais novo, também com problemas de saúde.

Os médico descobriram o tumor no dia 6 de agosto deste ano, e dois dias depois Tiago foi operado no Hospital de S. João, no Porto, onde se encontra neste momento internado. A única ajuda que Marlene Pereira tem é a dos pais: "É um dia de cada vez. Mas a ajuda que me tem sido dada, desde pessoas que não conheço, aos bombeiros, tem sido fundamental. Não quero que tenham pena de mim. Quero apenas ajuda", esclarece a mãe do jovem.