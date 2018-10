“Há fases na vida em que uma pessoa tem mais empatia” com uma das filhas

Carolina Patrocínio fala sobre a relação com as filhas

Durante o programa ‘Queridas Manhãs’, na SIC, Carolina Patrocínio foi confrontada com algumas questões difíceis. Uma delas envolvia as suas filhas – Diana, Frederica e Carolina.

Questionada sobre se consegue amar as três meninas da mesma forma, a apresentadora da SIC respondeu: "Amar no sentido de lato, de querer o melhor, de querer que elas tenham saúde e que elas sejam felizes, de forma absolutamente igual. Agora, há fases na vida em que uma pessoa tem mais empatia, proximidade com uma do que com outra".

Diana, Frederica e Carolina são fruto do casamento de Carolina com Gonçalo Uva.