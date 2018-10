Dar beijinhos aos avós é um ato de violência? Lar de idosos responde 'à letra' | VÍDEO

Daniel Cardoso lançou a confusão quando, durante o programa ‘Prós e Contras’, afirmou que obrigar uma criança a beijar os avós podia ser encarado como um ato de “violência”.

"É preciso falar de educação de forma concreta. A educação é quando a avozinha ou o avozinho vai lá a casa e a criança é obrigada a dar o beijinho à avozinha ou ao avozinho. Isto é educação, estamos a educar para a violência sobre o corpo do outro e da outra desde crianças. Obrigar alguém a ter um gesto físico de intimidade com outra pessoa como obrigação coerciva é uma pequena pedagogia que depois cresce", afirmou o professor da Universidade Nova de Lisboa.

No passado dia 17, os idosos do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, em Aveiro, decidiram responder a Daniel Cardoso, publicando um vídeo no YouTube.

“São imagens exclusivas e extremamente violentas, do último flagelo da sociedade moderna”, lê-se na legenda do vídeo, que conta já com mais de 19 mil visualizações.