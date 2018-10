Madeirense no Got Talet polaco deixa jurados rendidos | Vídeo

Afonso Rodrigues – mais conhecido como Ecoman - é natural de Porto Santo, Madeira, e é um dos concorrentes do Got Talent na Polónia. O madeirense conseguiu a aprovação dos três membros do júri, numa atuação que levou a sala ao rubro.

Esta já não é a primeira vez que Afonso Rodrigues passa por um concurso de talentos: já participou no Got Talent Portugal, mas não venceu o concurso.

O madeirense está a viver na cidade de Gdynia e decidiu tentar a sua sorte na Polónia.

Afonso Rodrigues conseguiu os três “sins” dos jurados, passando à próxima fase.