Capturados os três fugitivos do TIC do Porto em parque de campismo

Esta sexta-feira, foram apanhados os três fugitivos que escaparam do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto.

Os trêss homens foram apanhados num parque de campismo em Medas, Gondomar.

Depois da fuga, a PSP do Porto desencadeou uma operação de captura na zona do Porto, e divuglou imagens dos três homens junto da comunicação social, onde pedia ajuda.

Esta noite, esta força de autoridade marcou para as 20h00, na Direção Nacional da PSP em Lisboa, uma conferência de imprensa para dar mais informações acerca do assunto.

Os dois irmãos gémeos e o sobrinho que foram detidos, quarta-feira, terão conseguido fugir do tribunal com a ajuda da namorada de um deles. Já o carro de fuga foi um táxi.

Os três homens tinham sido detidos por assaltos violentos a idosos no Grande Porto, e a fuga terá sido planeada ainda nas instalações da PSP, enquanto aguardavam a ida ao Tribunal de Intrução Criminal para o primeiro interrogatório, onde ficariam a conhecer as medidas de coação que lhes seriam aplicadas.

Depois de ouvirem que o juiz aceitava o pedido do Ministério Público para que aguardassem pelo julgamento na prisão, foram conduzidos de novos às celas, onde esperariam pela carrinha celular que os levaria à cadeia de Custóias.

De acordo com uma fonte citada pelo Jornal de Noticias, um dos detidos terá pedido aos polícias que os escoltavam para lhe darem dar "um minutinho" para se "despedir" da namorada", ao que terá “obtido autorização”.

Sobre o que terá acontecido depois há várias versões: Segundo uma fonte policial, os detidos "aproveitaram a ocasião para manietar os agentes" e fugir, outro testemunho, apresentado por uma pessoa que estava presente no tribunal na altura dos factos, garantiu que os três homens retomaram o caminho das celas, depois de um deles ter estado "com a namorada", e que foi dali que fugiram.

Há também quem ponha a hipótese de a namorada de um deles ter roubado “uma chave a alguém lá dentro e passou-lha quando esteve a abraçá-lo" ou então "o polícia esqueceu-se de trancar a cela".

Mas independentemente do que tenha acontecido, certo é que os três homens subiram uma escada até uma sala do segundo andar, onde abriram a janela e saltaram para o terraço do primeiro andar, por cima de um balcão da Caixa Geral de Depósitos e dali para a rua, onde foram vistos a apanhar um táxi.