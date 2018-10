Enfermeiros garantem que "não vão arredar pé"

Os sindicatos dos enfermeiros avisaram hoje o Governo que "não vão arredar pé".

De acordo com o presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), José Carlos Martins, a manifestação em Lisboa juntou 7.500 profissionais, que se concentraram no Campo Pequeno e se dirigiram para o Ministério da Saúde.

Durante o discurso final, o responsável avisou que os enfermeiros não vão deixar de lutar pelos seus direitos, até que consigam uma revisão das suas carreiras. Além disso, anunciou ainda que Marta Temido, a nova ministra da Saúde, agendou uma reunião para negociar com os enfermeiros no dia 31 de outubro.

Recorde-se que este setor da saúde esteve ao longo de seis dias não consecutivos em greve.

Depois da manifestação, os representantes dos sindicatos entregaram no Ministério da Saúde uma moção, em que consideram ser inadmissível que o Governo não resolva o descongelamento das progressões de carreiras, a carência de enfermeiros e o pagamento do suplemento remuneratório dos especialistas.