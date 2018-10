Benfica. Pizzi renova contrato (com vídeo)

Encarnados fizeram o anúncio nas redes sociais sem divulgar para já a duração do novo vínculo

O Benfica anunciou durante a tarde desta sexta-feira a renovação de contrato com Pizzi. A revelação foi feita através das redes sociais, acompanhada de um vídeo com alguns dos melhores momentos do médio de águia ao peito, mas não foram divulgados quaisquer pormenores em relação ao novo vínculo - o anterior era válido até junho de 2022.

No Benfica desde 2014/15, Pizzi foi-se assumindo gradualmente na equipa, tornando-se indiscutível no consulado de Rui Vitória como técnico dos encarnados. Soma 189 jogos de águia ao peito, com 37 golos marcados, tendo conquistado oito troféus (três campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e duas Supertaças).

O médio de 29 anos, que desde o Mundial tem merecido também a titularidade por parte de Fernando Santos na seleção nacional, é já o quinto jogador da equipa principal dos encarnados a renovar esta época, depois de Gedson Fernandes, Cervi, Rúben Dias e Jardel.