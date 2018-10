França. Benzema envolvido em caso de tentativa de rapto

Karim Benzema continua a ser material de manchetes em França, e mais uma vez não pelos melhores motivos. Depois da polémica com o compatriota Valbuena, que o acusou de extorsão - motivo pelo qual está afastado da seleção francesa desde 2015 -, o avançado do Real Madrid vê agora o seu nome envolvido num caso de tentativa de rapto em Paris.

A notícia foi divulgada originalmente pela publicação francesa "Mediapart". De acordo com aquele órgão, o queixoso diz ter sido, no passado dia 7, empurrado por um grupo de homens para o interior de uma carrinha, onde garante ter visto Benzema. Em causa estava uma dívida de 50 mil euros. Entretanto, a polícia que recebeu a participação já garantiu não ter qualquer indicação da presença do avançado francês no local, assumindo apenas que o condutor da carrinha foi de facto alvo de uma participação por tentativa de rapto.

Através das redes sociais, Benzema reagiu às notícias, mostrando-se incrédulo com o teor das mesmas. "Isto é a sério? Isto tem de acabar. Deixem-me em paz, já é demais", escreveu o jogador na sua conta pessoal de Twittter.

« Un proche de Benzema touche le bras de De Souza, c’est un enlevement » « De Souza est roué de coups, il n’a aucun jour d’ITT » « De Souza dit que Benzema était dans le Van, thèse écartée par les enquêteurs » Ce monde est-il sérieux ? #FautArreter #Givemeabreak #CTrop pfff 🤮 — Karim Benzema (@Benzema) 18 de outubro de 2018

O seu advogado, Sylvain Cornier, também falou sobre o assunto, desmentindo categoricamente a participação de Benzema. "Este homem [a alegada vítima] está de baixa médica, está a acusar um amigo de Benzema que o terá agarrado por um braço e também sabemos que o Karim Benzema não estava presente. Mesmo assim, ele está a ser acusado de tentativa de rapto. Isto é grotesco", disparou o causídico.