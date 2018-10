Novo Chefe do Estado-Maior do Exército já tomou posse

Tomada de posse realizou-se no Palácio de Belém.

Já tomou posse o novo Chefe de Estado-Maior do Exército, o general José Nunes da Fonseca, que sucede no cargo a Rovisco Duarte.

O governo deu a conhecer hoje, sexta-feira, o nome que ia suceder a Rovisco Duarte.

O tenente-general José Nunes da Fonseca, segundo comandante-geral da GNR, é o nome escolhido pelo Governo para chefiar o Exército.

Nunes da Fonseca assume assim o cargo de Chefe do Estado-Maior do Exército, deixado vago por Rovisco Duarte, que pediu, esta quarta-feira, a resignação, invocando razões pessoais na carta que enviou ao Presidente da República, mas alegando "circunstâncias políticas" na mensagem dirigida aos militares do Exército.

"O Primeiro-Ministro informou o Presidente da República da proposta de nomeação do Senhor General José Nunes da Fonseca como Chefe do Estado-Maior do Exército, a qual aceitou", lê-se na nota.