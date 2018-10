Fugitivos tinham consigo 40 mil euros em notas

PSP anunciou que os três homens se estavam a preparar para fugir do país.

Os três homens que esta quinta-feira fugiram do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto foram hoje capturados no parque de campismo de Medas, em Gondomar.

A PSP avançou, em conferência de imprensa, que os suspeitos tinham consigo 40 mil euros em notas e que se preparavam para fugir do país.

No momento da detenção, os três homens não ofereceram resistência, esclareceu a mesma força de autoridade.

Recorde-se que a PSP tinha montado uma caça ao homem e divulgou, através da comunicação social, as imagens dos três suspeitos.