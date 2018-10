Mulher que ajudou os ladrões a fugir foi também a que ajudou a capturá-los

O amor falou mais alto e acabou por se ‘intrometer’ no caminho dos três homens que, na quinta-feira, fugiram do Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Na verdade, a mulher que os ajudou a fugir foi também a que ajudou a capturá-los.

A mulher começou por ser detida por suspeitas de estar envolvida nos assaltos, mas acabou por não ficar em prisão preventiva, como os restantes suspeitos. Por isso, pediu aos agentes da PSP para se despedir do namorado, que seria levado para a prisão. O pedido foi aceite e, quando passava junto à mesa do agente, agarrou discretamente nas chaves das celas. O polícia afastou-se por uns momentos, o que permitiu que, enquanto se despedia do seu amor, a mulher entregasse as chaves que possibilitaram a fuga.

Fonte da PSP disse ao jornal Público que a mulher que ajudou os fugitivos acabou por ligar para um agente da investigação criminal. A poucos meses de ser mãe, a mulher não queria que nada acontecesse ao seu namorado e pai da criança. Com medo que o seu amado fosse atingido a tiro durante a ‘caça ao homem’, cedeu e contou tudo o que sabia às autoridades.

A mulher revelou que os três homens estavam no Parque de Campismo Campidouro, em Medas, Gondomar. Foi a partir desta informação que a PSP montou a operação para apanhar os fugitivos, que acabaram por ser detidos por volta das 16h00 desta sexta-feira, sem oferecerem resistência. Os homens não tinham armas, apenas telemóveis, comida e 40 mil euros, o que indica que se preparavam para sair do país.

Recorde-se que os dois irmãos gémeos e o sobrinho foram detidos na quarta-feira por assaltos violentos a idosos no Grande Porto. A polícia chegou a pedir ajuda à população para capturar os fugitivos, que considerava perigosos.