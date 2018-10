Maria Leal: "O dinheiro era dos dois"

Cantora deu a primeira entrevista depois do escândalo

Maria Leal esteve esta sexta-feira no Jornal da Noite, na SIC, para responder às acusações feitas pelo seu marido, Francisco D’Eça Leal, que a acusa de ter gasto todo o dinheiro que tinha, deixando-o na miséria.

“Não tem sido nada fácil mesmo. Estou aqui exatamente para dizer a verdade, porque estou a ser julgada em praça pública. [Tenho recebido] ameaças em telemóvel de que me vão matar, coisas escritas na rua. Quero a verdade acima de tudo (…) Neste momento estão a tentar destruir-me”, afirmou a cantora.

Nesta entrevista, Maria Leal recordou a altura em que conheceu o marido: “Cantava em karaoke por brincadeira num estabelecimento em Campo de Ourique e o Francisco foi lá ter com uma amiga. Ao princípio era muito amiga do Francisco, ele dizia-me que estava muito sozinho e tivemos os dois uma ligação muito bonita de amizade (…) Achei que havia ali uma falta de carência. Depois disso gostei muito do Francisco. (…) Eu amei aquela pessoa”.

A certa altura, a artista fala sobre o centro da polémica: a forma como gastou o dinheiro de Francisco. “Se foram gastos exagerados por nós os dois? Claro que foram, sem sombra de dúvidas. O dinheiro gasta-se. Se um Francisco não trabalha e uma Maria não trabalha é óbvio que o dinheiro tem de ser gasto”.

Maria Leal alega que o marido a deixou à vontade ele relação ao dinheiro, dizendo que este era de ambos: “O dinheiro era dos dois, ponto final parágrafo. Aqui não há percentagens. Nunca fiz nada sem o consentimento do Francisco e ele esteve sempre presente e disse sempre que sim”, garante.