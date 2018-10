O ex-diretor da PJ, Almeida Rodrigues, terá dado o alerta a um dos arguidos da Operação Húbris, que investiga o reaparecimento forjado das armas furtadas dos paióis de Tancos. Os arguidos, elementos da PJ Militar e da GNR, estavam a ser investigados e a partir do alerta terão decidido mudar de telemóveis e planear estratégias para confundir os investigadores da PJ.

O aviso dado pelo então diretor da PJ aos arguidos, segundo fontes da investigação contactadas pelo SOL, aconteceu em dezembro de 2017 e terá partido da figura da hierarquia da PJ mais improvável. Almeida Rodrigues terá sido apanhado numa escuta no âmbito da investigação Húbris a falar com Luís Vieira, seu conhecido – ex-diretor da PJ Militar preso preventivamente, sendo ambos oriundos da mesma região: o primeiro de Viseu, o segundo de Moimenta da Beira. Almeida Rodrigues é ainda amigo do irmão do diretor da PJM, Fernando Vieira – ambos iniciaram a sua carreira na diretoria de Coimbra daPJ.

Segundo algumas fontes explicaram ao SOL, Almeida Rodrigues, que esteve na direção da PJ de 2008 a maio de 2018, pode mesmo vir a ser constituído arguido na Operação Húbris por favorecimento pessoal praticado por funcionário e violação do segredo de justiça.

Ontem, contactado pelo SOL, o antigo diretor da PJ negou que alguma vez tivesse passado informação privilegiada a quem quer que fosse. «Falei apenas uma vez com Luís Vieira na qualidade de Diretor Nacional da PJ para o Diretor Geral da PJ Militar, no sentido de ser cumprido o despacho da Procuradoria-Geral da República, segundo o qual a PJM devia coadjuvar a PJ na investigação sobre Tancos. Foi uma conversa institucional numa cerimónia oficial, a comemoração dos 700 anos da Marinha, a 12 de dezembro. Nessa altura, admito que tenha dito: ‘convosco ou sem vocês, vamos investigar isto até ao fim», explicou, reforçando que se tratou de uma conversa normal.