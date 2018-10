António Simões arrasa Calado: “Ou é ignorante ou veio com recados” | VÍDEO

Durante o programa Liga D’Ouro da CMTV, António Simões e Calado tiveram uma discussão que levou Simões a acusar Calado de mentir.

Segundo Simões, o seu afastamento da Benfica TV por parte dos responsáveis do Benfica tem a ver com o facto de ser uma persona no grata devido às suas opiniões que muitas vezes vão contra a gestão atual do clube.

"A minha independência intelectual permite-me dizer a verdade. Não faça favores a gente que não merece. Não minta!", disse a antiga glória do Benfica.