FC Porto cedeu a receita do jogo ao Vila Real

Antes de o jogo ter começado Francisco Carvalho revelou que o FC Porto, através do seu presidente Pinto da Costa, fez saber que as receitas do jogo correspondente ao FC Porto seriam cedidas ao Vial Real. Uma atitude que deixou o presidente do Vila Real surpreendido.

"É uma pessoa espetacular, lida com os pobres, fiquei admirado, foi compreensível e facilitou tudo. FC Porto cede a sua parte da receita? Nessa área não conversei com ele mas penso que está garantida, disse Francisco Carvalho.

O presidente do Vila Real mostrou ainda a sua satisfação por receber o FC Porto na sua casa. "Não fugi à regra da segurança, deram-nos autorização para 4.200 espetadores e o estádio está completamente cheio, esgotado. Fica para a história, primeiro jogo na Sport TV. É tudo muito importante. Não me passou pela cabeça fazer a festa da Taça noutro lado. A parte organizativa está a correr bem. Se correr em campo como correu fora... ótimo! Não é proibido sonhar, tudo pode acontecer. Mas é quase impossível ganhar. Nem me importava de ganhar com um autogolo. Ficaria para a história até um golo marcado ao FC Porto".