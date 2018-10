"Ronaldo? É o melhor do Mundo da atualidade e de sempre"

"Para mim, é o melhor do Mundo da atualidade e diria mesmo que é o melhor de sempre", disse Piatek, avançado polaco ao serviço do Génova.

O avançado falou ainda sobre os rumores de uma eventual saída do clube: "Estou totalmente focado no Génova e no jogo com a Juventus. Estamos a falar da melhor equipa de Itália".

A Juventus defronta este sábado o Génova, em jogo a contar para a nona jornada da Liga Italiana.