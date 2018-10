Barão de droga entrega-se à polícia depois de aparecer em videoclip

"Com a sua detenção, a Polícia Nacional desmantelou o mais importante dos clãs dedicados ao tráfico de haxixe que operam na área do Campo de Gibraltar", adiantaram as autoridades espanholas.

O homem em causa chama-se Francisco Tejón, mais conhecido por ‘Isco’, e acabou por se entregar à polícia na localidade de La Línea de la Concepción (Cádiz), ao lado do enclave britânico de Gibraltar.

O vídeo, que, entretanto, foi removido do YouTube, mostrava o homem a provocar a polícia, aparecendo em várias cenas de sexo e luxo.