Real Madrid volta a perder pontos e Lopetegui pode estar de saída do clube.

O Real Madrid perdeu no seu recinto com o Levante por 2-1. Nesta partida, a formação da capital espanhola bateu o recorde de minutos sem marcar golos: 7 horas e 45 minutos sem fazer qualquer golo, um recorde no clube.

A derrota frente ao Levante é o quinto jogo seguido da equipa sem vencer. No final da partida foram muitos os adeptos que assobiaram equipa técnica e jogadores por mais um mau resultado.