Mourinho oferece casaco a adepto | VÍDEO

Após o empate com o Chelsea, José Mourinho ofereceu o seu casaco a um adepto do Manchester United.

O Manchester United empatou este sábado no terreno do Chelsea a duas bolas. A equipa treinada por José Mourinho esteve muito perto de vencer a partida, mas o Chelsea consegui o golo do empate já nos descontos.

O jogo ficou marcado por vários episódios, como um desentendimento entre Mourinho e o adjunto do Chelsea já depois do jogo ter terminado.

Após o final da partida, o treinador português deslocou-se até à bancada onde estavam os adeptos do Manchester United e ofereceu o caso a um adepto da equipa.