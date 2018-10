Itália. Ronaldo marca mas Juventus não ganha

O CR7 fez o sexto golo da temporada, mas um tento de um antigo jogador do Olhanense negou a nona vitória consecutiva à Juve

Ao nono jogo do campeonato (11.º no total), a Juventus falhou pela primeira vez a conquista dos três pontos. E Cristiano Ronaldo até marcou: logo aos 18 minutos da receção ao Génova, e já depois de ter cabeceado ao poste, o CR7 apontou o quinto golo na Serie A italiana, concluindo à boca da baliza após jogada de insistência de João Cancelo e abrindo aí caminho ao que se julgava ser nova vitória tranquila da vecchia signora.

Só que a equipa visitante, que contou com Pedro Pereira, lateral-direito português cedido pelo Benfica, no onze inicial (saiu aos 78'), nunca baixou os braços e viria a conseguir o empate aos 68', numa jogada estranhíssima. Benatia deixou Kouamé sozinho, julgando que a bola ia sair pela linha de fundo, mas esta fez um efeito caprichoso na relva e permaneceu jogável; o marfinense cruzou e, escapando à marcação de Cancelo, Daniel Bessa cabeceou para o empate. Trata-se de um médio italo-brasileiro de 25 anos que em 2013/14 passou praticamente despercebido pelo Olhanense, na última época do conjunto algarvio na I Liga (fez apenas 13 minutos logo na primeira jornada, mudando-se a meio da época para o Sparta de Roterdão, da Holanda).

A Juve carregou para a ponta final, colocando Dybala e Bernardeschi, mas não conseguiu mesmo voltar a marcar. Mantém, ainda assim, uma vantagem significativa no topo da classificação: sete pontos à frente do Nápoles, que joga esta noite no terreno da Udinese.