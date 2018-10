Premier League. Bernardo Silva marca na goleada do City

Mais uma jornada, mais um passeio do Manchester City na Premier League. A equipa treinada por Pep Guardiola venceu facilmente o Burnley (5-0), com Bernardo Silva a inscrever o seu nome nos goleadores, e mantém-se no topo da classificação, agora apenas com a companhia do Liverpool, depois do empate concedido pelo Chelsea diante do Manchester United de José Mourinho ao início do dia (2-2).

No Etihad, a primeira parte reservou apenas um golo, apontado por Aguero aos 17 minutos. A goleada viria a materializar-se na segunda parte, com Bernardo Silva a faturar aos 54', também após assistência de David Silva. Dois minutos depois, o terceiro, da autoria de Fernandinho, antes do melhor golo da tarde: um remate em arco de Mahrez, aos 83', sem quaisquer hipóteses para Joe Hart, antigo guarda-redes do City. Sané, em cima dos 90, fechou as contas. De realçar também o regresso à competição do belga De Bruyne, que rendeu Bernardo Silva ao minuto 58.

Com os mesmos 23 pontos segue igualmente o Liverpool, que foi ao terreno do Huddersfield vencer por 1-0. O único golo do encontro surgiu aos 24', por intermédio do inevitável Salah - que, curiosamente, encerrou aqui um ciclo de cinco jogos sem marcar pelos reds, naquela que foi a maior seca de golos desde que representa o clube de Anfield. O Huddersfield segue em penúltimo, com apenas três pontos e nenhuma vitória em nove jornadas.

Nos outros jogos do dia, realce para o desaire caseiro do Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo, frente ao Watford: 0-2. O Wolves, que acabou o jogo com sete portugueses em campo (Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho, Diogo Jota e Hélder Costa foram titulares, com Rúben Vinagre e Ivan Cavaleiro a entrar na segunda parte), viu os hornets resolverem a questão no espaço de dois minutos: Capoue abriu o marcador aos 19 e Roberto Pereyra selou-o aos 21. O Wolverhampton segue em oitavo, um ponto à frente do Manchester United, enquanto o Watford subiu para sétimo.

Cédric foi titular no nulo arrancado pelo Southampton no reduto do Bournemouth, com os saints a ocupar agora a 16.ª posição. Já o Cardiff conseguiu a primeira vitória na prova: 4-2 ao Fulham. Um resultado que deixa o Newcastle na última posição, depois da derrota em casa frente ao Brighton (0-1). Falta ainda falar do Tottenham, que venceu o dérbi de Londres com o West Ham (0-1), com golo do argentino Lamela aos 44', e apanhou o Chelsea no terceiro lugar. mantendo a desvantagem de dois pontos para o duo da frente. O Arsenal, que na próxima quinta-feira visitará Alvalade para a Liga Europa, só entra em campo esta segunda-feira (recebe o Leicester de Ricardo e Adrien) e poderá juntar-se também a blues e spurs no último lugar do pódio.