Acidente de comboio em Taiwan faz pelo menos 17 vítimas mortais | Vídeo

Um acidente com um comboio, no nordeste de Taiwan, este domingo, fez pelo menos 17 vítimas mortais. De acordo com as autoridades locais, citadas pela Reuters, cerca de 80 pessoas terão ficado feridas.

O comboio de alta velocidade descarrilou por volta das 17 horas locais, no condado de Yilan, nordeste de Taiwan, entre as estações de Dongshan e Suxin.

Segundo a Focus Taiwan serão mais de 100 as pessoas feridas e não 80 como adianta a Reuters.

No local estão as equipas de emergência, uma vez que há várias pessoas por resgatar.