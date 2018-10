Ordem dos Médicos volta a integrar Conselho Nacional de Saúde

A Ordem dos Médicos vai voltar a integrar o Conselho Nacional de Saúde, depois da renúncia do atual presidente do organismo, Jorge Simões.

Segundo bastonário, Miguel Guimarães, citado pela Lusa, a decisão de voltar a integrar o Conselho Nacional de Saúde foi tomada numa reunião, na última sexta-feira, e acontecerá depois da saída de Jorge Simões.

Jorge Simões renunciou à presidência deste órgão consultivo do Governo por “motivos pessoas”. Contudo, sabe-se que este é casado com Marta Temido, que tomou recentemente posse como ministra da Saúde.

Há cerca de um ano, Miguel Guimarães já havia pedido a demissão de Jorge Simões. Em causa estavam as declarações do presidente do Conselho Nacional de Saúde acerca da quantidade e necessidade de médicos no SNS.

Dado que Jorge Simões não se demitiu na altura, a Ordem não voltou a participar nas reuniões do Conselho Nacional de Saúde.