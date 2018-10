Futsal. Benfica vence dérbi de forma categórica (4-1)

Foi o Benfica a sair a sorrir do dérbi com o Sporting, disputado este domingo na Luz. As águias venceram de forma categórica (4-1) e aumentaram para cinco os pontos de vantagem sobre o eterno rival, que é tricampeão em título, reforçando assim o primeiro lugar do campeonato nacional de futsal.

O ala brasileiro Fernandinho foi a grande figura do encontro, tendo apontado um hat-trick (15', 22' e 37'), com o outro golo dos encarnados a pertencer ao compatriota Fits (16'). Leo Jaraguá foi o autor do único golo do Sporting, aos 18', colocando na altura o marcador em 2-1.

Além de ver o Benfica fugir na frente, o Sporting deixa-se ainda ultrapassar pelo Modicus, que neste sábado venceu o Rio Ave, último classificado, por 3-1 e subiu ao segundo posto, agora a três pontos das águias.