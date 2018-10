Motociclismo. Miguel Oliveira fica mais longe do título

O piloto português foi terceiro no GP do Japão e viu a distância para Francesco Bagnaia aumentar, a três rondas do fim do Mundial

Está mais longe o sonho de Miguel Oliveira de se sagrar campeão mundial de Moto2. O piloto português terminou em terceiro o Grande Prémio do Japão (acabou por subir um lugar em relação à classificação original devido à desclassificação do vencedor, o francês Fabio Quartararo, por pressão a menos nos pneus), mas viu Francesco Bagnaia reforçar a sua posição na liderança.

O italiano, que havia terminado em segundo, foi depois declarado vencedor da corrida e tem agora 37 pontos de vantagem sobre o piloto luso (284 contra 247), quando faltam apenas três rondas para o fim do Mundial. “Voltei a fazer uma excelente corrida, parti de nono e terminei na quarta posição. Depois do Warm-up acreditei que podia ter um ritmo de corrida mais elevado, mas tive de lutar muito com a moto durante todas as voltas para conseguir sair das curvas com aderência. Estou feliz por ainda estar na luta pelo campeonato, mas temos que nos concentrar em vencer corridas e tirar o máximo partido daquilo que temos. Vamos para Austrália bastante motivados, vêm aí circuitos onde historicamente somos fortes”, ressalvou no fim o piloto da KTM Ajo - já confirmado no MotoGP na próxima temporada.

No MotoGP, Marc Márquez (Honda) sagrou-se campeão mundial, tornando-se o mais jovem de sempre a vencer cinco títulos (25 anos, contra os 26 de Valentino Rossi, o anterior recordista). A emoção foi tanta que o piloto espanhol acabou por... deslocar um ombro durante os festejos. "Em dezembro será altura de ir retocar a chapa e pintura", atirou bem disposto após se sagrar pentacampeão. Márquez igualou assim os cinco títulos conquistados por Michael Doohan, entre 1994 e 1998, e está já no pódio dos mais titulados de sempre, apenas atrás dos oito de Giacomo Agostini e dos sete de Rossi, ainda em atividade. Já havia, refira-se, conquistado também os títulos mundiais em 125cc (2010) e Moto2 (2012) - só Valentino Rossi, com nove, Angel Nieto, com 13, e Giacomo Agostini, com 15, venceram mais campeonatos no conjunto das diferentes categorias.

Todos os campeões do mundo de MotoGP:

Ano Campeão

2018 Marc Márquez, Esp (Honda)

2017 Marc Márquez, Esp (Honda)

2016 Marc Márquez, Esp (Honda)

2015 Jorge Lorenzo, Esp (Yamaha)

2014 Marc Márquez, Esp (Honda)

2013 Marc Márquez, Esp (Honda)

2012 Jorge Lorenzo, Esp (Yamaha)

2011 Casey Stoner, Aus (Honda)

2010 Jorge Lorenzo, Esp (Yamaha)

2009 Valentino Rossi, Ita (Yamaha)

2008 Valentino Rossi, Ita (Yamaha)

2007 Casey Stoner, Aus (Ducati)

2006 Nicky Hayden, EUA (Honda)

2005 Valentino Rossi, Ita (Honda)

2004 Valentino Rossi, Ita (Honda)

2003 Valentino Rossi, Ita (Honda)

2002 Valentino Rossi, Ita (Yamaha)

2001 Valentino Rossi, Ita (Yamaha)

2000 Kenny Roberts, Jr., EUA (Suzuki)

1999 Alex Crivillé, Esp (Honda)

1998 Michael Doohan, Aus (Honda)

1997 Michael Doohan, Aus (Honda)

1996 Michael Doohan, Aus (Honda)

1995 Michael Doohan, Aus (Honda)

1994 Michael Doohan, Aus (Honda)

1993 Kevin Schwantz, EUA (Suzuki)

1992 Wayne Rainey, EUA (Yamaha)

1991 Wayne Rainey, EUA (Yamaha)

1990 Wayne Rainey, EUA (Yamaha)

1989 Eddie Lawson, EUA (Yamaha)

1988 Eddie Lawson, EUA (Honda)

1987 Wayne Gardner, Aus (Honda)

1986 Eddie Lawson, EUA (Yamaha)

1985 Freddie Spencer, EUA (Honda)

1984 Eddie Lawson, EUA (Yamaha)

1983 Freddie Spencer, EUA (Honda)

1982 Franco Uncini, Ita (Suzuki)

1981 Marco Lucchinelli, Ita (Suzuki)

1980 Kenny Roberts, EUA (Yamaha)

1979 Kenny Roberts, EUA (Yamaha)

1978 Kenny Roberts, EUA (Yamaha)

1977 Barry Sheene, GB (Suzuki)

1976 Barry Sheene, GB (Suzuki)

1975 Giacomo Agostini, Ita (Yamaha)

1974 Phil Read, GB (MV Agusta)

1973 Phil Read, GB (MV Agusta)

1972 Giacomo Agostini, Ita (MV Agusta)

1971 Giacomo Agostini, Ita (MV Agusta)

1970 Giacomo Agostini, Ita (MV Agusta)

1969 Giacomo Agostini, Ita (MV Agusta)

1968 Giacomo Agostini, Ita (MV Agusta)

1967 Giacomo Agostini, Ita (MV Agusta)

1966 Giacomo Agostini, Ita (MV Agusta)

1965 Mike Hailwood, GB (MV Agusta)

1964 Mike Hailwood, GB (MV Agusta)

1963 Mike Hailwood, GB (MV Agusta)

1962 Mike Hailwood, GB (MV Agusta)

1961 Gary Hocking, Rod (MV Agusta)

1960 John Surtees, GB (MV Agusta)

1959 John Surtees, GB (MV Agusta)

1958 John Surtees, GB (MV Agusta)

1957 Libero Liberati, Ita (Gilera)

1956 John Surtees, GB (MV Agusta)

1955 Geoff Duke, GB (Gilera)

1954 Geoff Duke, GB (Gilera)

1953 Geoff Duke, GB (Gilera)

1952 Umberto Masetti, Ita (Gilera)

1951 Geoff Duke, GB (Norton)

1950 Umberto Masetti, Ita (Gilera)

1949 Leslie Graham, GB (AJS)