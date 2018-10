Mais de dois terços de docentes contratados para horários temporários

Todas as semanas o Ministério da Educação coloca professores nas escolas básicas e secundárias, mas a maioria dos contratados tem sido para horários temporários e incompletos, através dos quais os docentes recebem salários reduzidos, proporcionais aos meses e números de horas que dão aulas.

Desde o concurso anual da colocação de professores, cujo resultado foi divulgado a 30 de agosto, o Ministério da Educação já contratou 9.549 professores para dar aulas durante este ano letivo, através das reservas de recrutamento (mini concursos semanais).

De acordo com as listas publicadas pela Direção Geral da Administração Escolar (DGAE) – trabalhadas pelo blogue especialista em estatísticas de Educação, “De ArLindo” – nas sete reservas de recrutamento que decorreram até à data, mais de dois terços dos professores contratados ficaram com horários temporários. Do total de 9.549 docentes contratados, 6.176 ficaram com horários temporários, que podem ir de apenas um mês até onze meses. Apenas 3.373 docentes ficaram com horários anuais, ou seja, conseguiram contratos para dar aulas durante todo o ano letivo.

As listas da DGAE trabalhadas pelo blogue “De ArLindo” permitem ainda perceber que menos de metade (4.470) do total de professores contratados conseguiram horários completos, com 22 horas letivas semanais. Os restantes 5.079 docentes ficaram com horários entre as oito e as 21 horas letivas (em sala de aula) semanais.

Entre os grupos de professores com menos contratos estão os do pré-escolar, os do 1.º ciclo (do 1.º ao 4.º ano de escolaridade). Estão ainda os professores dos 5.º e 6.º anos para as disciplinas de Português-Francês, de Matemática e Ciências da Natureza, de Educação Visual e Tecnológica ou de Educação Física. Também os professores de Matemática ou de Educação Física para o ensino secundário (entre os 10.º e 12.º anos de escolaridade) estão entre os menos contratados.

Fora destes números estão os professores contratados para horários com menos de oito horas semanais, sendo que esses são contratados através da contratação de escola.