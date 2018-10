Chuva deverá marcar início da semana

Apesar da chuva em algumas zonas do país, Santarém e Braga vão ter termómetros a chegar aos 27 graus Celsius.

Para hoje, segunda-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê céu nublado em todo o país e “condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, em especial durante a tarde”.

As zonas que poderão ser afetadas com chuva e trovoada deverão ser as regiões Centro e Sul.

Já para a zona do Norte, espera-se que o céu também esteja nublado, mas não há registo de ocorrência de aguaceiros.