Alerta de furacão na categoria 4 emitido no México

De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA, foi emitido um alerta de furacão de categoria 4 no México e deverá atingir a partir de amanhã, terça-feira, o sudoeste e centro-oeste do país.

O furacão é considerado “extremamente perigoso”.

O furacão Villa, segundo o centro de furacões, pode causar ventos e chuvas muito fortes, que têm potencial para colocar em risco bens e a vida das pessoas.

O alerta foi emitido para a costa do México entre San Blas e Mazatla.