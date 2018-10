Esta segunda-feira, as ilhas da Madeira e de Porto Santo estão sob aviso amarelo até às 19h00 devido à previsão de chuva, que pode ser por vezes forte e acompanhada de trovoada, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No Funchal e no Porto Santo as temperaturas deverão variar entre os 18 e os 23 graus Celsius.