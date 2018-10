Piso colapsa em Universidade dos EUA e faz 30 feridos | VÍDEO

Durante uma festa que decorria na Universidade de Clemson, na Carolina do Sul, na fraternidade Kappa Alpha Psi, o chão cedeu e fez pelo menos 30 feridos.

De acordo com um comunicado emitido pelo estabelecimento de ensino, o alerta foi dado pelas 00h28 (hora local).

A mesma nota indica que 23 pessoas foram transportadas para hospitais locais — Greenville Memorial, AnMed, e Oconee Memorial —, e outros feridos deslocaram-se às unidades de saúde pelos seus próprios meios.

Nenhum dos feridos é considerado grave. "A Universidade continuará a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para apoiar os estudantes afetados por esta terrível situação, assim como as suas famílias e amigos", garantiu em comunicado o presidente da Universidade, Jim Clements.

Note to self: no more house parties. pic.twitter.com/4VmeJbnnoZ