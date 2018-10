Mulher atropelada por comboio no Estoril

Esta segunda-feira, uma mulher com cerca de 70 anos foi atropelada por um comboio na linha de Cascais.

O incidente ocorreu a cerca de 700 metros da estação de comboio do Estoril, no sentido Cascais-Lisboa, escreve o Notícias ao Minuto.

As equipas de emergência médica já estão no local, a dar assistência à vítima e a apurar a gravidade dos ferimentos. Para já, não há ainda informações sobre o estado de saúde da mulher.

A circulação ferroviária está cortada nos dois sentidos, e ainda não há previsão de reabertura.

O alerta foi dado pelas 08h38, e no local encontram-se os Bombeiros do Estoril, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Cascais e uma mota do INEM.