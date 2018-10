“Não quero sentar-me ao pé da tua cara feia”. Ryanair acusada de ser passiva com racismo | VÍDEO

A Companhia aérea Ryanair está sob uma chuva de críticas após um incidente com comentários racistas a bordo de um dos seus voos.

Um britânico recusou sentar-se junto a uma idosa negra num voo da companhia irlandesa entre Barcelona e Londres.

O homem insultou durante vários minutos e um assistente de bordo resolveu a questão mudando a vítima dos comentários de lugar, o que levou a Ryanair a ser acusada de não fazer o suficiente.

“Não quero sentar-me ao pé da tua cara feia”, disse o britânico, dirigindo-se à mulher que estava sentada ao seu lado. “Não me fales numa língua estrangeira, sua vaca feia e estúpida”, continuou o homem, depois de a idosa o ter interpelado.

A cena foi captada num vídeo, entretanto partilhado no Facebook e no YouTube, e no qual é possível ver e ouvir que os insultos continuaram durante pelo menos três minutos.

Foram vários os passageiros que se queixaram do comportamento do britânico e que pediram à tripulação que o expulsassem. Mas quando um assistente de bordo se aproximou para tentar acalmar o homem, acabou por mudar a mulher de lugar, achando que assim acabaria com a discussão. A única coisa que conseguiu foi que a Ryanair fosse criticada pela sua passividade.

Criticada por não ter sido mais firme, a companhia aérea depois participo o incidente à polícia de Essex, segundo comunicou no Twitter.