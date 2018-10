Caçador mata amigo com disparo acidental em Montalegre

Um homem morreu, na tarde deste domingo, depois de ter atingido acidentalmente com um tiro de caçadeira.

A vítima e um amigo também caçador foram ao campo de tiro da serra do Larouco, em Montalegre, para um treino de falcões e cães para caça.

O homem, de 31 anos, "foi atingido acidentalmente com um tiro no ombro por um homem que se terá atrapalhado com uma cadela que se enrolou nas pernas dele", explicou o comandante dos bombeiros de Montalegre, David Teixeira, citado pelo Jornal de Notícias. "O óbito foi declarado no local", acrescentou.

O alerta para o acidente foi dado por volta das 15h40 horas, No local estiveram seis operacionais e três viaturas dos bombeiros voluntários de Montalegre e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Chaves.