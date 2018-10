Endividamento da economia portuguesa sobe para 719,2 mil milhões em agosto

Do montante total, 319,7 mil milhões são referentes ao setor público e os restantes 399,5 mil milhões dizem respeito ao setor privado.

O endividamento da economia portuguesa aumentou para 719,2 mil milhões em agosto. Os dados foram revelados pelo Banco de Portugal (BdP) e afirmam que a contribuir para este aumento esteve, sobretudo, o aumento do endividamento no setor público. Esta subida ocorre há três meses consecutivos.

Do montante total, 319,7 mil milhões são referentes ao setor público e os restantes 399,5 mil milhões dizem respeito ao setor privado.

"Relativamente a julho de 2018, o endividamento do setor não financeiro aumentou 1,6 mil milhões de euros, devido, sobretudo, ao acréscimo do endividamento do setor público", diz em comunicado.