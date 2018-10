Georgina Rodríguez afinal está loira ou morena?

A namorada de Cristiano Ronaldo quis experimentar um novo visual e até pediu a opinião aos seus seguidores, mas afinal tudo não passou de uma brincadeira.

Georgina Rodíguez partilhou uma fotografia sua no Instagram, na qual surgia de cabelo pintado de loiro, durante o jogo da Juventus do último fim de semana.

Mais tarde, voltou a publicar uma nova fotografia no mesmo cenário, mas desta vez com o seu look habitual: cabelo comprido e escuro.

Na legenda estava desvendado o mistério do cabelo loiro da primeira imagem.

“A experimentar novos looks no mundo virtual. O que vos parece? Loira ou morena?”, escreveu a namorada de Cristiano Ronaldo.